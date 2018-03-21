Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği, ülkenin yemeklerini tanıtmak amacıyla "Pakistan Yemekleri Festivali" düzenledi.
"Pakistan Milli Günü" etkinlikleri kapsamında düzenlenen festival, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi'nin ev sahipliğinde, başkentte bir otelde gerçekleşti.
Festivalde, ülkenin meşhur yemeklerinden Biryani'nin yapımını gösteren Büyükelçi Gazi, 23 Mart'ta Pakistan Milli Günü'nü kutlayacaklarını belirterek, "Bu etkinlikte Pakistan'ın tüm bölgelerinden özel yemeklerin bulunduğu bir menü hazırladık. Bu sayede Türk dostlarımıza ülkemizin yemeklerini tanıtmak istiyoruz." dedi.
Muhammed Sirus Seccad Gazi, festival için özel olarak İstanbul'daki bir restoranda çalışan Pakistanlı şefi getirdiklerini ifade ederek, Pakistan yemeklerinin Türk yemeklerine benzediğini ancak daha fazla baharatlı ve acılı olduğunu kaydetti.
Festivale çok sayıda medya temsilcisi ve davetli katıldı.
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