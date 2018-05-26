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Ankara'da partililerin bayrak asma kavgası: 5 yaralı (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 16:25 | Son Güncelleme

KILIÇDAROĞLU'NDAN YARALILARA ZİYARET Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Saadet Partisi (SP) ve Milliyetçi Hareket Partililer (MHP) arasında bayrak asma tartışması sırasında çıkan kavgada yaralanan Saadet Partisi Ankara 3'üncü Bölge 3'üncü sıra Milletvekili Adayı Mehmet Fethi Öztürk ve diğer yaralıları tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN YARALILARA ZİYARET

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Saadet Partisi (SP) ve Milliyetçi Hareket Partililer (MHP) arasında bayrak asma tartışması sırasında çıkan kavgada yaralanan Saadet Partisi Ankara 3'üncü Bölge 3'üncü sıra Milletvekili Adayı Mehmet Fethi Öztürk ve diğer yaralıları tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya 1071 Malazgirt Bulvarı'nda, gece saatlerinde bir grup Saadet Partili ve MHP'li arasında çıkan bayrak asma kavgasında yaralanan Saadet Partisi Ankara 3'üncü Bölge 3'üncü sıra Milletvekili Adayı Mehmet Fethi Öztürk ve 2 kişiyi tedavi gördüğü Gazi Hastanesi'nde ziyaret etti.

'TÜRKİYE'NİN BU ACI TABLOLARI YAŞAMAMASI LAZIM'

CHP Lideri Kılıçdaroğlu partisinin seçim bildirgesin açıkladıktan sonra, Mehmet Fethi Öztürk'ün tedavi gördüğü Gazi Hastanesi'ne gitti. Yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu çıkışta yaptığı açıklamada, "Hepimiz siyaset yapıyoruz. İnandığımız düşünceleri kamuoyu duysun diye, pankartlar afişler asmak, siyasetin bir geleneğidir. Şiddet uygulamak, insanları sopayla dövmek, insanları yaralamak doğru değildir. Türkiye’nin bunları aşması gerekiyor. Eğer böyle bir tablo Türkiye’nin önüne konulacak ise, bu gelecek açısından da son derece vahimdir. Geçmişte buna benzer çok acı olaylar yaşadık. Türkiye’nin bu acı olayları yaşamaması lazım. Bütün siyasal partiler demokratik ortamda düşüncelerini özgürce ifade edebilmelidir. Hangi parti olursa olsun, her siyasal partiye saygı duyuyoruz. Ama bu saygının ölçüsü şiddetin olmamasına bağlıdır. Arkadaşımız ağır bir şekilde yaralanmış. Umarım kısa sürede taburcu edilebilecek. Dolayısıyla bu bizi son derecede üzdü. Benzer bir tablonun Türkiye’nin yaşamaması lazım. En büyük arzumuz ve dileğimiz budur" diye konuştu.

TEDAVİSİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Gece saatlerinde meydana gelen kavgada valiliğin açıklamasına göre, 5 kişi yaralandı. Olay nedeniyle soruşturma başlatıldı ve olaya karışan 4 kişi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği Mehmet Fethi Öztürk'ün olayda silah kullandığının tespit edildiği, hakkında gözaltı kararı alındığı, hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edileceği açıklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Kılıçdaroğlu'nun hastaneye gelişi
- Kılıçdaroğlu açıklama
- Detay

Haber-Kamera: Gizem KARADAĞ/ANKARA, DHA

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