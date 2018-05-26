ANKARA'DA PARTİLİLERİN BAYRAK ASMA KAVGASI: 5 YARALI (4)

SAADET PARTİSİ'NDEN AÇIKLAMA YAPILDI

ANKARA (DHA) - Saadet Partisi (SP) ve Milliyetçi Hareket Partililer (MHP) arasında dün gece bayrak asma tartışması sırasında çıkan kavgayla ilgili olarak, Saadet Partisi Genel Merkezi'nden bir açıklama yapıldı. Çankaya 1071 Malazgirt Bulvarı'nda yaşanan olayla ilgili olarak, "Herkesi bu konuda sorumlu davranmaya ve seçimlerin bir rekabet ve yarış olduğunu idrak etmeye davet ediyoruz" denildi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

"Saadet Partisi Ankara İl Teşkilatı mensubu bir grup gencimize, dün gece (26 Mayıs 2018) pankartlama çalışması esnasında MHP'li bir grup tarafından "pankartlarımızı indiriyorsunuz" gibi mesnetsiz bir iddia ile saldırıda bulunulmuştur. Olay sürecinde grubun başında MHP Milletvekili Mevlüt Karakaya ve MHP'nin birçok Ankara yöneticisi olmasına rağmen dakikalar içerisinde sayıları ve saldırganlığı artan grup, gençlerimizi tabancalarla tehdit emiş ve demir sopalarla darp etmiştir."

"Bu saldırı neticesinde 15 parti mensubumuz darp edilmiş, 7 mensubumuz da hastaneye kaldırılmıştır. Ağır bir şekilde yaralanan Milletvekili Adayımız Fethi Öztürk yoğun bakıma alınmıştır. Olaylar esnasında MHP'li grubun silahla tehdidi ve saldırısı karşısında Milletvekili Adayımız Fethi Öztürk, ruhsatlı silahı ile nefsi müdafaa ve grubun dağılıp herhangi bir faciaya yol açmaması için havaya bir el ateş etmek zorunda kalmıştır. Bütün bu olaylar esnasında maalesef olay yerine yeterli emniyet gücü sevk edilmemiş ve olay yerinde bulunan az sayıda emniyet mensubu ise gerekli müdahaleyi yapmamıştır."