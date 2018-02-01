Ankara'da patlama! Büyük panik

Ankara'da patlama sesi şehrin büyük bir bölümünden duyuldu. Patlama sonrası vatandaşlar büyük panik yaşarken, Doğan Haber Ajansı (DHA ) patlamanın Ankara’nın Çukurambar semtinde bulunan, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı ek binasının kazan dairesinde meydana geldiğini duyurdu.
ANKARA VALİSİ VE EMNİYET MÜDÜRÜ OLAY YERİNDE
Ambulans ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edilirken, Ankara Valisi ve Ankara Emniyet Müdürü olay yerine geldi.
ANKARA VALİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMA: 3 YARALI
Ankara'da doğalgaz patlaması sonrası Vali Topaca'dan ilk açıklama geldi. Topaca, yaptığı açıklamada "Polis bölgede inceleme yapıyor. İlk gelen bilgilere göre olayda ölü yok, 3 kişi hafif şekilde yaralandı" ifadelerini kullandı.
Ankara'daki patlama sesinin ardından konuyla ilgili sosyal medyada çok sayıda paylaşım da yapıldı.
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