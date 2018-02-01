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Ankara'da patlama! Büyük panik

GÜNCEL HABERLERİ | 01.02.2018 20:11 | Son Güncelleme

Ankara Çukurambar'daki Anadolu İhtisas Vergi Dairesi'nin kazan dairesinde gaz sıkışması nedeniyle büyük bir patlama meydana geldi. Kentin tüm merkez semtlerinde duyulan patlama sesi büyük paniğe neden oldu.

Ankara'da patlama sesi şehrin büyük bir bölümünden duyuldu. Patlama sonrası vatandaşlar büyük panik yaşarken, Doğan Haber Ajansı (DHA ) patlamanın Ankara’nın Çukurambar semtinde bulunan, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı ek binasının kazan dairesinde meydana geldiğini duyurdu.

ANKARA VALİSİ VE EMNİYET MÜDÜRÜ OLAY YERİNDE

Ambulans ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edilirken, Ankara Valisi ve Ankara Emniyet Müdürü olay yerine geldi.

ANKARA VALİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMA: 3 YARALI

Ankara'da doğalgaz patlaması sonrası Vali Topaca'dan ilk açıklama geldi. Topaca, yaptığı açıklamada "Polis bölgede inceleme yapıyor. İlk gelen bilgilere göre olayda ölü yok, 3 kişi hafif şekilde yaralandı" ifadelerini kullandı.

Ankara'daki patlama sesinin ardından konuyla ilgili sosyal medyada çok sayıda paylaşım da yapıldı.

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
allahım işallah kötü bişey yoktur..allah milletimizi korusun.
İnsallah terör saldirisi değildir....
çukurambarda vergi dairesinin kazan dairesinde meydana gelmiş diyorlar inşallah ölü yaralı yoktur
Sıkıntı yok,gaz sıkışması
ne oldu yhaaa
PAPANIN COCUKLARI bomba atmistir oy artsin diye
Aldığınız vergiler çıkmis fazla biraz
Patlama vergi dairesinde olunca biraz düşünmek gerekir.
alistirma çarpma bölme operasyonu
vergi borclarımız silindi mi başkanım
Allah muhafaza F16 sandım dedim yine bişey var:(
çukurambarda
bize ne la ankarada kazan patladıysa.
Patlama vergi dairesinde olunca biraz düşünmek gerek.
Ne vergi dairesiymiş be. MTV Vergileri Neden Olmuştur Patlamaya.
Panige gerek yok, kediymis
İnşaallah önemli bazı kayıtlar bu patlamada hasar görmemiştir.!!!!
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