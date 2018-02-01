Ankara'da patlama! Sabotaj ihtimali ağırlık kazandı

Ankara'da patlama sesi şehrin büyük bir bölümünden duyuldu. Patlama sesi sonrası vatandaşlar büyük panik yaşarken, patlamanın Ankara’nın Çukurambar semtinde bulunan, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı ek binasının kazan dairesinde meydana geldiği öğrenildi.

'SABOTAJ İHTİMALİ AĞIRLIK KAZANDI'

Ankara Valisi yaptığı açıklamada 'Sabotaj ihtimali ağırlık kazandı, bunun üzerinde çalışıyoruz' dedi.

Olay, akşam saatlerinde Çukurambar'daki Anadolu İhtisas Vergi Dairesi'nin alt katında bulunan kazan dairesinde gerçekleşti.

Vergi Dairesi'nin alt katında kazan dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Şiddetli patlama çevrede korku ve endişeye neden oldu. Patlama sonrası ortalık savaş alanına dönerken, binanın giriş ve asma katında büyük maddi hasar meydana geldi. Patlama sırasında metrelercçe mesafedeki bulunan bazı araçlar da zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

ANKARA VALİSİ VE EMNİYET MÜDÜRÜ OLAY YERİNDE

Ambulans ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edilirken, Ankara Valisi ve Ankara Emniyet Müdürü olay yerine geldi.