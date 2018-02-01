HABER

Ankara'da patlama! Sabotaj ihtimali ağırlık kazandı

GÜNCEL HABERLERİ | 01.02.2018 20:11 | Son Güncelleme

Ankara Çukurambar'daki Anadolu İhtisas Vergi Dairesi'nin kazan dairesinde gaz sıkışması nedeniyle büyük bir patlama meydana geldi. Kentin tüm merkez semtlerinde duyulan patlama sesi büyük paniğe neden oldu. Ankara Valisi yaptığı açıklamada 'Sabotaj ihtimali ağırlık kazandı, bunun üzerinde çalışıyoruz' dedi.

Ankara'da patlama sesi şehrin büyük bir bölümünden duyuldu. Patlama sesi sonrası vatandaşlar büyük panik yaşarken, patlamanın Ankara’nın Çukurambar semtinde bulunan, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı ek binasının kazan dairesinde meydana geldiği öğrenildi.

'SABOTAJ İHTİMALİ AĞIRLIK KAZANDI'

Ankara Valisi yaptığı açıklamada 'Sabotaj ihtimali ağırlık kazandı, bunun üzerinde çalışıyoruz' dedi.

Olay, akşam saatlerinde Çukurambar'daki Anadolu İhtisas Vergi Dairesi'nin alt katında bulunan kazan dairesinde gerçekleşti.

Vergi Dairesi'nin alt katında kazan dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Şiddetli patlama çevrede korku ve endişeye neden oldu. Patlama sonrası ortalık savaş alanına dönerken, binanın giriş ve asma katında büyük maddi hasar meydana geldi. Patlama sırasında metrelercçe mesafedeki bulunan bazı araçlar da zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

ANKARA VALİSİ VE EMNİYET MÜDÜRÜ OLAY YERİNDE

Ambulans ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edilirken, Ankara Valisi ve Ankara Emniyet Müdürü olay yerine geldi.

ANKARA VALİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMA: 3 YARALI

Ankara'da doğalgaz patlaması sonrası Vali Topaca'dan ilk açıklama geldi.

Vali Topaca, şu bilgileri paylaştı:

"Sebebi konusunda tabii henüz net bir tespitimiz yok ama doğalgazdan şüpheleniyoruz veya başka bir olay da olabilir. Şu an itfaiye, ASKİ, doğalgaz ekipleri çalışıyor. Sevindirici olan, herhangi bir ölü veya ciddi yaralı yok. Patlama anında bu bölgede bulunan iki vatandaşımız hafif yaralanmış, kendi imkanlarıyla hastaneye başvurmuş. Bir kişi de patlamanın etkisiyle kulak zarında zannediyorum bir hasar olduğunu düşünüyoruz. Onun dışında başka bir husus yok."

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Patlama sırasında vatandaşların yaşadığı panik anları çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kentte büyük panik! Kilis'e roket atıldı
Erdoğan'dan çok konuşulacak öneri: Kafe değil kıraathane diyelim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Son dakika ankarada patlama ankara patlama Çukurambar Ankara Sabotaj i

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na şok cevap!

Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na şok cevap!

ABD sinyali verdi: Askeri operasyona hazırız

ABD sinyali verdi: Askeri operasyona hazırız

Fatih Portakal’dan Kılıçdaroğlu çıkışı!

Fatih Portakal’dan Kılıçdaroğlu çıkışı!

O ilçede panik! Bir haftada üçüncü ölüm

O ilçede panik! Bir haftada üçüncü ölüm

Çağla Şıkel'den Alişan açıklaması: Ölene kadar...

Çağla Şıkel'den Alişan açıklaması: Ölene kadar...

3 KHK daha Meclis'te kabul edildi

3 KHK daha Meclis'te kabul edildi

İlginizi Çekebilir

Doktordan öğretmene ahlak dersi!

Doktordan öğretmene ahlak dersi!

Erdoğan'dan çok konuşulacak öneri: Kafe değil kıraathane diyelim

Erdoğan'dan çok konuşulacak öneri: Kafe değil kıraathane diyelim

Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na şok cevap!

Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na şok cevap!

Hakkari'den son dakika kahreden haber! Şehit ve yaralılar var

Hakkari'den son dakika kahreden haber! Şehit ve yaralılar var

Diyanet İşleri Başkanı'ndan Adnan Oktar'a çok ağır sözler

Diyanet İşleri Başkanı'ndan Adnan Oktar'a çok ağır sözler

Okuyucu Yorumları 28 yorum
allahım işallah kötü bişey yoktur..allah milletimizi korusun.
İnsallah terör saldirisi değildir....
çukurambarda vergi dairesinin kazan dairesinde meydana gelmiş diyorlar inşallah ölü yaralı yoktur
PAPANIN COCUKLARI bomba atmistir oy artsin diye
sana yakışan bir yorum. yazıklar olsun sana
Sıkıntı yok,gaz sıkışması
@yurdaer_2015 Kazan dairesi standartlar uygun değil demek ki?
Aldığınız vergiler çıkmis fazla biraz
bize ne la ankarada kazan patladıysa.
ne oldu yhaaa
vergi borclarımız silindi mi başkanım
alistirma çarpma bölme operasyonu
Patlama vergi dairesinde olunca biraz düşünmek gerekir.
Panige gerek yok, kediymis
Allah muhafaza F16 sandım dedim yine bişey var:(
Ne vergi dairesiymiş be. MTV Vergileri Neden Olmuştur Patlamaya.
çukurambarda
Patlama vergi dairesinde olunca biraz düşünmek gerek.
Haberciliğe bak sırf tıklansın diye Ankarada patlama diyor millet terör saldırısı sansın diye, haberi tıklayınca gaz patlaması diyor
İnşaallah önemli bazı kayıtlar bu patlamada hasar görmemiştir.!!!!
Kürt iççi çalıştıran kamu kurumları dikkatlı olmalı..özellikle son 5 senedir KPSS devamlı birinci, olan siirtden giren .eminenin kuzenlerine dikkat edilmeli devletin tüm mahrem yerleri bunlarla dolduruldu
doğalgaz patlaması yazmak çok mu zor
Haberi yapış şekliniz tam sizi özetliyor anlayanlar anladı
Kesinlikle chp nin işidir CHP genel merkezi ablukaya alınıp aranmalı bu bağlamda CHP Millet vekillerinin tamamı ile parti üye ve çalışanları gözaltına alınmalıdır. Suçlular cezalarını çeksin.
patlıyor ankara
GEÇMİŞ OLSUN.
AMERİKANIN YAVRU YILANLARI YAPMIŞTIR.. GÖZE GÖZ DİŞE DİŞ. YARIN ABD DE SENINDE BAŞINA GELİRSE BUNUN YÜZLERCE MİSLİ ŞAŞMA SAKIN..
VERGİ DENİZİNDE BOĞULAN GARİBAN HALKIN AHI DUTTU ELLAHAM !!
Diğer Haberler
Ankara'dan düğmeye basıldı! Gözaltı kararı verildi

Ankara'dan düğmeye basıldı! Gözaltı kararı verildi

Meteoroloji son dakika fırtına uyarısı! 2 Şubat 2018 hava durumu raporu

Meteoroloji son dakika fırtına uyarısı! 2 Şubat 2018 hava durumu raporu

Askerlik süresi uzadı mı? TSK'dan son dakika açıklama

Askerlik süresi uzadı mı? TSK'dan son dakika açıklama

Abdulkadir Selvi'den bomba AK Parti iddiası

Abdulkadir Selvi'den bomba AK Parti iddiası

Ensest ilişkiyi anlatan masala tepki yağıyor: Kızıyla evlenmek isteyen kral!

Ensest ilişkiyi anlatan masala tepki yağıyor: Kızıyla evlenmek isteyen kral!

Erdoğan'dan Külünk'ün 'gazilik unvanı' teklifine tepki

Erdoğan'dan Külünk'ün 'gazilik unvanı' teklifine tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.