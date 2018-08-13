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Ankara'da pompalı tüfekle etrafa ateş açtı: 8 kişi yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 18:41 | Son Güncelleme

Ankara'nın Altındağ ilçesinde Ulus'ta bir kişi pompalı tüfekle etrafa ateş açtı.

Gökhan CEYLAN-Mustafa TURAPOĞLU, ANKARA (DHA) - Ankara'nın Altındağ ilçesinde Ulus'ta bir kişi pompalı tüfekle etrafa ateş açtı. İlk belirlemelere göre saçmaların isabet ettiği 8 kişi yaralandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri
Polis ve sağlık ekiplerinin çalışması

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