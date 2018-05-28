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Ankara'da Rezsö Peter sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 20:40 | Son Güncelleme

TMOK Başkanı Uğur Erdener: - "Rezsö Peter, Türk güreşi adına çok önemli bir şahsiyet. Çünkü bizim gerçek ata sporu olarak tanımladığımız yağlı güreşten minder güreşine geçmemizde kendisinin çok önemli bir yeri var" - Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss: - "Antrenörlük çalışmalarının tanıtılmasının ötesinde sergi, 1920'li yılların Türkiye'sine pencere açmaktadır"

Türkiye'de kaldığı 13 yıl boyunca Türk güreşinin gelişiminde büyük rol oynayan Macar antrenör Rezsö Peter anısına kendisinin çektiği Türkiye fotoğraflarından oluşan sergi Ankara'da açıldı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından Ziraat Bankası Kuğulu Sanat Galerisi’nde düzenlenen "Türk Güreş Tarihinde Macar Antrenör Rezsö Peter ve Türk Sporcular" isimli fotoğraf sergisi, törenle açıldı.

Açılışa, TMOK Başkanı Uğur Erdener, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss, Rezsö Peter'in kızı Leyla Tiborne Gaspar ile eski Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Milli Güreşçi Ahmet Ayık ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşma yapan TMOK Başkanı Erdener, güreşin Türkiye'de ata sporu olarak bilinip kabul edildiğini belirterek "Olimpiyat oyunları sırasında Türk sporunun adeta lokomotifidir. Olimpiyat tarihimize baktığımızda ülkemizin kazandığı madalyaların çok önemli bir bölümünün güreş sayesinde kazanıldığı bilinen bir gerçek. Peter Rezsö, Türk güreşi adına çok önemli bir şahsiyet. Çünkü bizim gerçek ata sporu olarak tanımladığımız yağlı güreşten minder güreşine geçmemizde kendisinin çok önemli bir yeri var." ifadelerini kullandı.

Rezsö'nün, 1924'te Macaristan Güreş Federasyonunun teklifini kabul etmeyip, Türkiye'ye geldiğini anlatan Erdener, "1924-1936 yılları arasında Türk sporcuların minder güreşinde var olması çabasını yoğun şekilde gösteriyor. Yaşar Erkan güreş tarihimizdeki çok önemli isimlerden birisi, Rezsö sayesinde 1936 olimpiyat oyunlarında Türkiye'nin ilk ve önemli madalyasını kazandı. Kendisi aynı zamanda iyi bir fotoğraf sanatçısı. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün şimdiye kadar hiçbir yerde yayınlanmamış fotoğrafları da kendisi tarafından çekilen fotoğraflar bu sergide." diye konuştu.

Erdener, serginin gerçekleşmesinde emeği geçen kurum, kuruluş ve fotoğrafları muhafaza eden Rezsö'nün kızına ve ailesine teşekkür etti.

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Kiss de "Sporun ikili ve uluslararası ilişkilerimizde giderek daha fazla önem kazanmasından özellikle mutluyum" dedi.

Rezsö Peter’in fotoğrafçı yönüne dikkati çeken Büyükelçi Kiss, "Antrenörlük çalışmalarının tanıtılmasının ötesinde sergi, 1920'li yılların modernleşme yolundaki Türkiye'sine pencere açmaktadır. Dolayısıyla yeniden organize edilen güreş sporunun yanında modernleşme yoluna adım atan Türkiye hakkında da resim sunmaktadır. Bu bağlamda, Mustafa Kemal Atatürk'ün daha önce başka hiçbir yerde görülmemiş bir fotoğrafının sergide bulunması tesadüfi değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Duygu ve düşünceleri sorulan Rezsö'nün kızı Leyla Tiborne Gaspar da "Babama burada gösterilen kabulden ona duyulan saygı ve sevgiyi görebiliyoruz, hissedebiliyoruz. Bu benim için onur verici, bu insanı yücelten bir duygu." ifadesini kullandı.

Ankara'da açılan sergi, daha önce İstanbul ve Budapeşte'de sanatseverlerle buluştu.

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Macaristan Rezsö Peter Rezsö Peter Sergisi Türkiye

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