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Ankara'da "Romanya Gastronomi Günleri" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 21:45 | Son Güncelleme

Ankara'da "Romanya Gastronomi Günleri" etkinliği

Romanya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından Ankara'da "Romanya Gastronomi Günleri" etkinliği düzenlendi.

Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Gabriel Catalin Sopanda, etkinlikte yaptığı konuşmada, Romanya ile Türkiye'nin gastronomi alanındaki kültürel yakınlığını takdim etmek istediklerini söyledi.

Sopanda, Türk ve Romanya mutfakları arasındaki benzerliği teşvik etmeye çalıştıklarını ifade etti.

Ankara'da böyle bir etkinlik düzenlemekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Sopanda, "Etkinliğimiz, Türkiye ile Romanya arasındaki 140 yıllık verimli diplomatik ilişkilerin himayesinde gerçekleşiyor." dedi.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz ise etkinlikte yaptığı konuşmada, Romanya ile Türkiye'nin iki dost ülke ve ortak kültürel ögelerinden birinin de yemek kültürü olduğunu kaydetti.

Yemek kültürünün kültürlerarası diyalog ve somut olmayan kültürel miraslara yaklaşımlar için çok uygun bir alan olduğunu vurgulayan Oğuz, iki ülke arasında bu alanda gerçekleştirilen projelerin aynı zamanda bilimsel bir alana katkı sağladığına dikkati çekti.

Geleneksel Romanya mutfağından lezzetlerin ikram edildiği etkinliğe birçok ülkenin büyükelçisi ve uluslararası kurumların temsilcileri ile diplomatlar katıldı.

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