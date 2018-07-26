Ankara'da sağanak

ANKARA,(DHA)- ANKARA'da akşam saatlerinde doğru başlayan şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Ankara'da saat 17.15 sıralarında başlayan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış dolayısıyla Eskişehir yolunda sürücüler zor anlar yaşadı. Rüzgar ile etkili olan yağış sonrası belediye ekipleri olası sele karşı tedbir aldı. Çankaya, Mamak, Yenimahalle, Keçiören'de etkili olan sağanak yağış devam ediyor.

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