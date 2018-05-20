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Ankara'da sağanak, onlarca kişi alt geçitte mahsur kaldı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 19:57 | Son Güncelleme

MAHSUR KALANLARI TEK TEK OMUZUNDA O KURTARDI Başkent’te akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Atatürk Bulvarı'ndaki Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yanındaki Akay Alt Geçidi’nde mahsur kalanları belediye çalışanı İlbey Kubilay Arslan, tek tek omuzunda ve kucağında taşıyarak kurtardı.  Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde elektrik teknisyeni olarak çalışan İlbey Kubilay Arslan, Akay Alt Geçidi'nde oluşan sel sonrası bölgede herhangi bir elektrik kaçağı olup olmadığını kontrol etmek için olay yerine geldi.

MAHSUR KALANLARI TEK TEK OMUZUNDA O KURTARDI
Başkent’te akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Atatürk Bulvarı'ndaki Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yanındaki Akay Alt Geçidi’nde mahsur kalanları belediye çalışanı İlbey Kubilay Arslan, tek tek omuzunda ve kucağında taşıyarak kurtardı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde elektrik teknisyeni olarak çalışan İlbey Kubilay Arslan, Akay Alt Geçidi'nde oluşan sel sonrası bölgede herhangi bir elektrik kaçağı olup olmadığını kontrol etmek için olay yerine geldi. Araç içerisinde mahsur kalan vatandaşların yardım çağrısına da kayıtsız kalamayan Arslan, mahsur kalan çocuk ve kadınları araçlarının içerisinden tek tek çıkarttı. Ardından omuzuna aldığı çocuk ve kadınları tek tek kurtarması dikkat çekti.
Bu arada yine alt geçitteki araçların birinde 9 aylık bebeğiyle mahsur kalan kadını tek başına kurtaran itfaiye personeli Nevzat Kaleli de güne damgasını vurdu.
Sel suları nedeniyle Sıhhıye, Kızılay, Kolej, Misket Mahallesi, Mamak'ın bazı semtleri de sel sularından etkilendi, ev ve işyerlerini su bastı ve onlarca araç sular altında kaldı.
Öte yandan Akay Alt Geçidi'nde mahsur kalan araçlar ve otobüs itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonrası dışarı çıkarıldı. Daha sonra alt geçit belediye ekipleri tarafından temizlendi.
Bu arada Ankara'nın yüksek kesimlerinde dolu yağışı da etkili oldu.

Gökhan CEYLAN- Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Not: Daha önce görüntülerde verdiğimiz birçok çocuk ve kadını omuzlarında taşıyan yeşil yelekli belediye elektrik teknisyeni İlbey Kubilay Arslan’ın görüntüsü

Canlı yayında verdiğimiz yine alt geçitteki araçların birinde 9 aylık bebeğiyle mahsur kalan kadını tek başına kurtaran itfaiye personeli Nevzat Kaleli de güne damgasını vurdu görüntüsü

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