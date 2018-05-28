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Ankara'da sağanak yağış ve dolu etkisini gösterdi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 15:28 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün saatler öncesinden ikazda bulunduğu Ankara'da kuvvetli yağış ve dolu etkisini göstermeye başladı.

Gökhan CEYLAN, Muhammet BAYRAM, ANKARA (DHA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün saatler öncesinden ikazda bulunduğu Ankara'da kuvvetli yağış ve dolu etkisini göstermeye başladı. Bir çok noktada yollarda su birikintileri oluştu, araçlar güçlükle ilerliyor. Önceki yağışta araçta mahsur kalanların belediye ekiplerince kurtarıldığı Akay Altgeçidi'ni yine su bastı. Şu an itibari ile araçlar güçlükle seyrediyor. Keçiören'de Etlik Caddesinde ise vatandaşlar araçlarını dolu yağışından korumak için üstlerine halı ve karton koydu.

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