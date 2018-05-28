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Ankara'da sağanak yağış ve dolu etkisini gösterdi (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 16:44 | Son Güncelleme

DOLU YIĞINI OLUŞTU

Gökhan CEYLAN, Muhammet BAYRAM, Gizem KARADAĞ/ANKARA (DHA)

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