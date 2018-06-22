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Ankara'da seçim öncesi eylem hazırlığında olduğu belirlenen terör örgütü DEAŞ mensubu 14 kişi düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 07:38 | Son Güncelleme

Ankara'da seçim öncesi eylem hazırlığında olduğu belirlenen terör örgütü DEAŞ mensubu 14 kişi düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.


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Ankara DEAŞ operasyon terör

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