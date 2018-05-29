Ankara'da sele kapılan kadın hayatını kaybetti

Ankara'nın Bala ilçesinde eşiyle beraber sele kapılarak ağır yaralanan kadın, hastaneye sevk edilirken hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Bala'nın Yöreli Mahallesi'nde Satılmış ve Naciye Çalışkan çifti, sele kapıldı. Satılmış Çalışkan kurtulurken, eşi Naciye Çalışkan sele kapılarak, gözden kayboldu.
AFAD ve Jandarma ekiplerinin çalışmalarıyla yaralı olarak bulunan Naciye Çalışkan, Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, yolda yaşamını yitirdi.
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