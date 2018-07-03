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Ankara'da SGK'yı 2 milyon TL dolandıran şüphelilere operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 11:11 | Son Güncelleme

ANKARA'da sahte raporlar düzenleyerek eczanelerden kanser ilacı alıp piyasaya satan ve bu yöntemle SGK'yı yaklaşık 2 milyon TL civarında dolandıran 30 kişiden 22'si gözaltına alındı.

ANKARA,(DHA)-ANKARA'da sahte raporlar düzenleyerek eczanelerden kanser ilacı alıp piyasaya satan ve bu yöntemle SGK'yı yaklaşık 2 milyon TL civarında dolandıran 30 kişiden 22'si gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, sahte raporlar düzenleyerek eczanelerden kanser ilacı alıp piyasaya satan ve bu yöntemle SGK'yı yaklaşık 2 milyon TL civarında dolandıran 30 kişi hakkında suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak, resmi belgede sahtecilik ve kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık suçlarından dolayı gözaltı kararı verildiği belirtildi. Operasyon kapsamında şu ana kadar 4'ü eczacı olmak üzere 22 kişi gözaltına alındı.

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