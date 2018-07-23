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Ankara'da şiddetli patlama sesi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 16:55 | Son Güncelleme

  ANKARA VALİSİ: PATLAMA TEST UÇUSU SIRASINDA MEYDANA GELDİ Ankara Valisi Ercan Topaca, kentte endişeye neden olan patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

ANKARA VALİSİ: PATLAMA TEST UÇUSU SIRASINDA MEYDANA GELDİ
Ankara Valisi Ercan Topaca, kentte endişeye neden olan patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Topaca açıklamasında, "Ankara’da bir patlama olduğu yönündeki ihbarlar üzerine, yapılan incelemede, söz konusu patlama sesinin, F 16 Modernizasyon Projesi kapsamında, TAİ Genel Müdürlüğü'nde yapılan test uçuşu sırasında meydana geldiği anlaşılmıştır. Söz konusu test uçuşları yetkili mercilerden izin alınarak yapılmış olup, herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.

ANKARA (DHA)

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