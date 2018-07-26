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Ankara'da şiddetli yağmur (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 17:43 | Son Güncelleme

Ankara'da akşam saatlerine doğru başlayan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Ankara'da akşam saatlerine doğru başlayan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Ankara'da saat 17.15'de başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış dolayısıyla Eskişehir yolunda sürücüler zor anlar yaşadı. Rüzgar ile etkili olan yağış sonrası belediye ekipleri olası sel olaylarına karşı tedbir aldı. Çankaya, Mamak, Yenimahalle, Keçiören'de etkili olan sağanak yağış devam ediyor.

Görüntü dökümü:

-Yağmur'dan görüntü
-Eskişehir yolundan görüntü
-Araçlardan görüntü
-Detay
Haber-Kamera:Muhammet BAYRAM/ANKARA,(DHA)

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