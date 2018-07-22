Ankara'da silahlı kavga: 4 yaralı

Başkentte, aralarında husumet bulunduğu belirtilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Talatpaşa Bulvarı'ndaki bir kahvehanede henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine kimlikleri henüz tespit edilemeyen 4 kişi yaralandı.
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma, Hacettepe Üniversitesi ve Ankara hastanelerinde tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Kavgaya karıştıkları iddia edilen bazı kişileri gözaltına alan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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