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Ankara'da şüpheli ölüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 12:19 | Son Güncelleme

Ankara'da şüpheli ölüm

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir kişi düğün salonu önünde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Muhsin Yazıcıoğlu Mahallesi'ndeki düğün salonunun önünde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Salim Y'ye ait olduğu belirlenen ceset, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Salim Y'nin servis şoförü olduğu ve arkadaşının düğününe katılmak için salona geldiği öğrenildi.

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Ankara Çubuk düğün salonu şüpheli ölüm

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