Ankara'da tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 06 JPS 24 plakalı tır, Çerkeş yol ayrımında H.K'nin (35) kullandığı 10 F 2526 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, hafif ticari araçtaki sürücü ile A.K. (28), A.K. (55), A.O.K (6) ve Z.K. (3) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Kızılcahamam Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Ankara’ya sevk edildi.
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