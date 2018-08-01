Ankara'da tırla otomobil çarpıştı: 1 ölü

Ankara'nın Çubuk ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yukarı Çavundur - Tahtayazı yolunun Aşağı Çavundur mevkisinde ilçe merkezi yönüne giden Yusuf Genç yönetimindeki 19 HG 941 plakalı tır ile Yukarı Çavundur istikametine giden olan Emrah Poyraz idaresindeki 06 KG 241 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, sürücü Poyraz sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından güçlükle çıkartıldı.

Ağır yaralanan sürücü Poyraz, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Hastanesi'ne kaldırıldı. Poyraz, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayı yara almadan atlatan tır sürücüsü Genç ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Bu arada, çarpışma nedeniyle otomobilde gaz kaçağı meydana gelmesi nedeniyle karayolunda trafik bir süre aksadı.

