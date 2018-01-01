Ankara'da trafik kazası: 1 ölü

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, otomobilin bisiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Selim Karakaya (25) yönetimindeki 06 MYY 55 plakalı otomobil, Atatürk Mahallesi Alparslan Caddesi'nde, Sefa Yücel'in (14) sürdüğü bisiklete çarptı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yücel yaşamını yitirdiğini belirledi. Ölen çocuğun cesedi, Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sürücü Karakaya ise gözaltına alındı.
(AA)
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