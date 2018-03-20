Ankara'da trafik kazası: 14 yaralı

Ankara'da hafriyat kamyonu ile yolcu minibüsünün karıştığı trafik kazası sonucu 14 kişi yaralandı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İstanbul yolu metro köprüsü yakınında 06 FS 1753 plakalı hafriyat kamyonu ile Halis S. yönetimindeki 06 JPJ 94 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle şarampole yuvarlanan minibüste bulunan 17 yolcudan 14'ü yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımıyla Yenimahalle Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan 3'ünün ayakta tedavi edildiği, bir yaralının durumunun ise ağır olduğu belirtildi.
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