Ankara’da trafik kazası: 3 ölü 1 yaralı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde tır ile çarpışan otomobildeki sürücü, eşi ve çocuğu yaşamını yitirdi, 1 yaşındaki bebekleri ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mevlüt Eriş'in kullandığı 34 RYV 92 plakalı otomobil Anadolu Otoyolu Cankurtaran mevkisinde Nuri Çetin yönetimindeki 77 EN 658 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada, otomobilin sürücüsü ile eşi Sultan Eriş ve çocuğu Ensar Eriş olay yerinde hayatını kaybetti, 1 yaşındaki kızları İlknur Eriş ağır yaralandı.
Acil Servis ekiplerince Kızılcahamam Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı bebek Ankara'ya sevk edildi.
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