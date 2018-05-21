HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Ankara’da trafik kazası: 3 ölü 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 22:00 | Son Güncelleme

Kızılcahamam ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü, eşi ve çocuğu hayatını kaybetti, 1 yaşındaki bebekleri ağır yaralandı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde tır ile çarpışan otomobildeki sürücü, eşi ve çocuğu yaşamını yitirdi, 1 yaşındaki bebekleri ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mevlüt Eriş'in kullandığı 34 RYV 92 plakalı otomobil Anadolu Otoyolu Cankurtaran mevkisinde Nuri Çetin yönetimindeki 77 EN 658 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, otomobilin sürücüsü ile eşi Sultan Eriş ve çocuğu Ensar Eriş olay yerinde hayatını kaybetti, 1 yaşındaki kızları İlknur Eriş ağır yaralandı.

Acil Servis ekiplerince Kızılcahamam Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı bebek Ankara'ya sevk edildi.

PARTNERBebek Firar'da filminin yıldızı bakın ne haldeBebek Firar'da filminin yıldızı bakın ne halde
İstanbul İYİ Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri İYİ Parti listesi İstanbul İYİ Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri İYİ Parti listesi
İstanbul CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri CHP listesi İstanbul CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri CHP listesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Kızılcahamam

En Çok Okunan Haberler

İşte AK Parti'nin 24 Haziran erken seçimi milletvekili aday listesinde yer almayan bakanlar

İşte AK Parti'nin 24 Haziran erken seçimi milletvekili aday listesinde yer almayan bakanlar

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Aday listeleri belli oldu! İbrahim Tatlıses yine aday gösterilmedi

Aday listeleri belli oldu! İbrahim Tatlıses yine aday gösterilmedi

Dünya Kupası kadrosuna alınmayan Nainggolan, Belçika Milli Takımı'nı bıraktı!

Dünya Kupası kadrosuna alınmayan Nainggolan, Belçika Milli Takımı'nı bıraktı!

AK Parti'nin 24 Haziran erken seçimi milletvekili aday listeleri YSK'ya teslim edildi

AK Parti'nin 24 Haziran erken seçimi milletvekili aday listeleri YSK'ya teslim edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine Berat Albayrak! AK Parti 24 Haziran milletvekili aday listesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine Berat Albayrak! AK Parti 24 Haziran milletvekili aday listesi

Diğer Haberler
Ankara MHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri MHP listesi

Ankara MHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri MHP listesi

Ankara HDP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri HDP listesi

Ankara HDP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri HDP listesi

Ankara Saadet Partisi milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri Saadet Partisi listesi

Ankara Saadet Partisi milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri Saadet Partisi listesi

Ankara İYİ Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri İYİ Parti listesi

Ankara İYİ Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri İYİ Parti listesi

Ankara CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri CHP listesi

Ankara CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri CHP listesi

Ankara AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri AK Parti listesi

Ankara AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri AK Parti listesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.