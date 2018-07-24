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Ankara'da trafik kazası: 4 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 10:18 | Son Güncelleme

Kırıkkale-Ankara karayolu üzeri, Elmadağ mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi.

Kırıkkale-Ankara karayolu üzeri, Elmadağ mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Kaza yapan araç
Ekiplerin çalışması
Detaylar

Haber - Kamera: Özkan ARSLAN, Muhammet BAYRAM, ANKARA (DHA)

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