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Ankara'da trafik kazası: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 19:46 | Son Güncelleme

Ankara'da trafik kazası: 4 yaralı

Ankara’nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şabanözü'nden Ankara istikametine giden Süleyman Yılmaz yönetimindeki 06 S 9580 plakalı otomobil ile Kadir Kaderoğlu idaresindeki 06 BT 5900 plakalı hafif ticari araç, Çubuk-Şabanözü Yolu Şeyh Şamil Bulvarı Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobildeki Harun Çölbekler ve Ramazan Akyıldız yaralandı.

Sıkıştıkları araçlardan itfaiye ekiplerince çıkarılan yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Ankara'daki hastanelere kaldırıldı.

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Ankara Çubuk Kaza Şabanözü trafik kazası yaralı

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