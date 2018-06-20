Ankara'da trafik kazası: 4 yaralı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi ağır yaralandı.
Muhammed Ali Doğan (22) yönetimindeki 06 RDY 84 plakalı otomobil, Eğrekkaya Barajı mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü Doğan ile araçtaki Semih Doğan (19), İbrahim Doğan (19) ve Eren Yanar ağır yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Kızılcahamam Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara'daki hastanelere sevk edildi.
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