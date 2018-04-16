Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs, "Tarihte olduğu gibi kendi renklerimizi koruyarak bizi bir çatı altında toplayan İslam inancının büyük şemsiyesi altında yeniden ortak medeniyet yürütme yolunda mücadele etmeliyiz." dedi.
Başkent Ankara'daki Yıldırım Beyazıt Üniversitesi "Türkiye ve İran'da Aydın Düşünce" adlı konferansın açılış konuşmasında Örs, ortak tarih ve kültürel değerlere sahip bölgenin iki önemli ülkesi Türkiye ve İran'ın geçmişte olduğu gibi İslam medeniyetinin daha iyi anlaşılması ve yaşanmasını sağlayacak işler yapmaları gerektiğini söyledi.
Türkiye ve İran'ın bölgenin medeniyet, güç ve nüfuz sahibi iki büyük ülkesi olduğuna işaret eden Örs, pek çok alanda olduğu gibi kültür alanında da iş birliği yapma çabalarına önem verdiklerini belirtti.
- İslam medeniyetinin daha iyi anlaşılması
Örs, "Ortak tarihleri, bin yıllarca ortak coğrafyada yaşamış olmaları, İslam kültür ve medeniyet alanında Farabi, İbni Sina ve Mevlana gibi düşünürleri yetiştirerek büyük bir medeniyet tablosu oluşturan iki millet, ortak İslam medeniyetinin daha iyi anlaşılması ve yaşanmasını sağlayacak işler yapmalıdır." ifadelerini kullandı.
Bu hedefe ulaşabilmek için zihniyet değişikliğine ihtiyaç olduğunu belirten Örs şöyle devam etti:
"Ortak bir medeniyet diline, ortak anlayışa ve bir arada olmaya ihtiyacımız var. Üzülerek söylüyorum ki Doğu toplumları eften püften işlerle uğraşırken başkaları bizim istemediğimiz anlayışı ve kültürü, vahşi liberalist, kapitalist emperyalist unsurların bir takım araç gereçlerini içimize yerleştirmek suretiyle bizi değiştirmiş ve dönüştürmüş oluyorlar. Ama biz hâlâ kendi aramızda bir üstünlük kavgasına devam ediyoruz. Bundan vazgeçmeliyiz. Tarihte olduğu gibi kendi renklerimizi koruyarak bizi bir çatı altında toplayan İslam inancının büyük şemsiyesi altında yeniden ortak medeniyet yürütme yolunda mücadele etmeliyiz."
İran'ın Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Hasan Seferhani konuşmasında, tarih boyunca iki ülke düşünce akımlarının birbirlerinden etkilendiğini, derin medeniyet köklerine sahip Türkiye ve İran'ın İslam düşünce dünyasında ön sıralarda yer alan önemli ülkeler arasında olduğunu söyledi.
İslam medeniyetinin her iki ülkeye önemli kazanımlar sunduğunu belirten Seferhani, bu kazanımların karşılıklı paylaşımında aydın ve düşünürlere önemli sorumluluklar düştüğünü kaydetti.
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