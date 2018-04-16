Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs, "Tarihte olduğu gibi kendi renklerimizi koruyarak bizi bir çatı altında toplayan İslam inancının büyük şemsiyesi altında yeniden ortak medeniyet yürütme yolunda mücadele etmeliyiz." dedi.

Başkent Ankara'daki Yıldırım Beyazıt Üniversitesi "Türkiye ve İran'da Aydın Düşünce" adlı konferansın açılış konuşmasında Örs, ortak tarih ve kültürel değerlere sahip bölgenin iki önemli ülkesi Türkiye ve İran'ın geçmişte olduğu gibi İslam medeniyetinin daha iyi anlaşılması ve yaşanmasını sağlayacak işler yapmaları gerektiğini söyledi.

Türkiye ve İran'ın bölgenin medeniyet, güç ve nüfuz sahibi iki büyük ülkesi olduğuna işaret eden Örs, pek çok alanda olduğu gibi kültür alanında da iş birliği yapma çabalarına önem verdiklerini belirtti.

- İslam medeniyetinin daha iyi anlaşılması

Örs, "Ortak tarihleri, bin yıllarca ortak coğrafyada yaşamış olmaları, İslam kültür ve medeniyet alanında Farabi, İbni Sina ve Mevlana gibi düşünürleri yetiştirerek büyük bir medeniyet tablosu oluşturan iki millet, ortak İslam medeniyetinin daha iyi anlaşılması ve yaşanmasını sağlayacak işler yapmalıdır." ifadelerini kullandı.