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Ankara'da Uluslararası Anadil Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2018 22:09 | Son Güncelleme

Ankara'da Uluslararası Anadil Günü

Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Allama Sıddıki'nin ev sahipliğinde Uluslararası Anadil Günü, Ankara'da düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Milli Kütüphane Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Dışişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığından yetkililer, Ankara'da görev yapan yabancı misyon temsilcileri, diplomatlar, akademisyenler ve Türkiye'de öğrenim gören Bangladeşli öğrenciler katıldı. Davete katılan konuklar Bangladeş şehitlerinin anısına yakalarına siyah kurdele taktı.

Sıddıki, Uluslararası Anadil Günü'nün, UNESCO tarafından tanındığını ve insanlık için büyük bir miras haline geldiğini hatırlatarak, "Bugün burada anadillerin güzelliği ve savunmasını idrak etmek için buradayız." ifadelerini kullandı.

Herkesin anadilini sevdiğini ve bunun toplumlar için çok önemli olduğuna işaret eden Sıddıki, "Anadil hepimiz için en değerli servettir." diye konuştu.

Program, konuşmaların ardından şarkı, şiir ve çeşitli aktivitelerle devam etti. Daha sonra misafirlere geleneksel Bangladeş yemekleri ikram edildi.

Bangladeş'in başkenti Dakka'da, 21 Şubat 1952'de, Bangla dilinin Pakistan'ın resmi dillerinden biri olarak tanınması için gösteri yapan öğrencilere polis tarafından ateş açılmış ve çok sayıda öğrenci öldürülmüştü. O tarihten itibaren 21 Şubat dünyadaki bütün Bengalliler için simgesel bir gün haline geldi.

Kasım 1999'da UNESCO'nun Paris'teki merkezinde yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilen Uluslararası Anadil Günü, 188 ülkede, 21 Şubat tarihinde kutlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
21 Şubat Uluslararası Anadil Günü" Bangladeş

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