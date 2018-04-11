Ankara'da uyuşturucu operasyonu

Ankara'nın Sincan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları anne oğul Ç.O. ve M.O'yu uyuşturucu aldıktan sonra yakaladı.

Anne ve oğluna uyuşturucu sattığı belirlenen Tuncay P'yi yakalamak için operasyon düzenleyen ekipler, bu kişinin üzerinde bir miktar esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.