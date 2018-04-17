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Ankara'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 21:08 | Son Güncelleme

Ankara'da uyuşturucu operasyonu

Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kızılcahamam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Ankara merkez ile Kızılcahamam ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, ruhsatsız pompalı tüfek, bu tüfeğe ait fişekler, uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 8 cep telefonu ve sim kartlar, dizüstü bilgisayar ve harddisk ele geçirdi.

Narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonda yakalanan 9 kişiden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan İ.Ç. (29), M.K. (26), N.Ö. (30), M.Ş. (27), M.Ç (34) ve Y.B'nin (24) emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Ankara Kızılcahamam Kızılcahamam İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi uyuşturucu operasyonu

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