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Ankara'da vatandaşlar sandık başında

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 10:14 | Son Güncelleme

ANKARA'da Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi başladı.

ANKARA'da Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi başladı. Ankara'da oy verme işlemi saat 08.00 itibari ile başladı. Çankaya İlkokulu'ndan oy kullanan vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren sınıfların önünde kuyruklar oluşturdu. Erken saatlerde oy kullanmaya başlayan vatandaşlar, seçim sonuçlarının ülke için hayırlı olması temennisinde bulundu. Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)-

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