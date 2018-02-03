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Ankara’da, vergi dairesindeki patlamaya ilişkin detaylar ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ | 03.02.2018 03:53 | Son Güncelleme

Ankara’da, vergi dairesindeki patlamaya bombanın yol açtığı belirlendi. Kamera kayıtlarından kimliği saptanan ve Osmaniye’ye kadar izlenen terörist yakalanacağını anlayınca intihar etti. İşte operasyonun detayları...

Ankara Çukurambar’daki Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Müdürlüğü’nde dün meydana gelen patlamanın, çanta içindeki bombayla gerçekleştirildiği saptandı.

Saldırıyı düzenlediği ileri sürülen terörist Ersen Ertogan, Ankara’dan Osmaniye’ye kadar izlendi, yakalanacağını anlayınca intihar etti. Adana, Şırnak ve Mardin’de yapılan operasyonlarla olaya karışan 8 kişi yakalandı.

Gazete Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre, Ankara İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki kameraların görüntülerini inceleyerek, içinde bomba düzeneği bulunan çantayı vergi dairesinin girişine bırakanın Ersan Ertogan olduğunu tespit etti.

YPS İÇİNDE EĞİTİM ALDI

Mardin Mazıdağı doğumlu olan 27 yaşındaki Ersen Ertogan’ın, PYD’nin kontrolündeki Suriye kırsalında, YPS içinde eğitim aldığı ve yasa dışı yollardan Türkiye’ye girdiği belirlendi. Ertogan’ın, saldırının ardından Suriye’ye kaçmak için yola çıktığı tespit edildi.

OSMANİYE’YE MÜTHİŞ TAKİP

Hızla takip başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ersan Ertogan’ı Osmaniye’ye kadar izledi.

İçinde bulunduğu araç saat 04.00 sıralarında durdurulan ve yakalanacağını anlayan Ertogan’ın hap içerek intihar ettiği belirtildi. Aynı araçtaki 2 kişi yakalandı. Adana, Şırnak ve Mardin’de de operasyon düzenlendi. Toplam 8 kişi gözaltına alındı.

Ankara'daki patlamayla ilgili yeni açıklama: Bomba düzeneği bulundu
Ankara'da patlama! Sabotaj ihtimali ağırlık kazandı
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Anahtar Kelimeler:
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Oraya kadar takip ve burdan çıkıp gidiyor çantala aramızda bombacilar dolaşıyor vay benim memlketime vsu
neden vergi dairesi ????
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