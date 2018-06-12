HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Ankara'da yeni bekçileri ilk düdüğü çaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 23:53 | Son Güncelleme

Başkentte mahalle ve çarşılarında geceleri görev yapacak bin bekçi, göreve başladı

Ankara'nın mahalle ve çarşılarında geceleri görev yapacak bin bekçi, mesaiye çıktı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünce mahallelerde güvenliğin sağlanması için seçilen, Özel Harekat polislerince verilen eğitimlerini başarıyla tamamlayan bin bekçi, görevine başladı.

İlçe karakollarında toplanan bekçiler, amirlerinden aldıkları emir sonrası toplu halde sorumluluk bölgelerine dağılarak düdük sesleri eşliğinde denetimlerine başladı.

Kentin farklı noktalarında sabahın ilk saatlerine kadar görev yapacak bekçilere ilk gün devriyesinde polisler eşlik edecek. Her mahallede en az iki kişi nöbet tutacak bekçiler, ana ve ara arterlerde özellikle hırsızlık olaylarına karşı mücadele verecek.

Keçiören ilçesindeki uygulamalara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Esentürk ve Keçiören İlçe Emniyet Müdürü Arif Hakan Tandoğan da katıldı.

Cadde ve sokaklarda devriye gezen bekçileri karşılarında görünce şaşıran Ankaralılar, bekçilerin kentte asayişe katkı sağlayacak olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Esnaf ve sokaktaki vatandaşlarla sohbet eden bekçiler, kendilerini tanıtarak göreve başladıklarını belirtti. Vatandaşlar da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ankara Emniyet Müdürlüğüne uygulamadan dolayı teşekkür etti.

Bekçilere, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatı ile terör operasyonlarında görev almış uzman Özel Harekat polislerince spor, kondisyon, silah mekaniği, atış disiplini, gece ve gündüz atışı ile silahlı olaylara müdahale, araç ve kişi durdurma-arama, önlem geliştirme ve kişisel güvenlik tedbirleri gibi birçok alanda 5 hafta süren eğitim verildi.

PARTNERBu kadınlar bize bir mesaj mı veriyor?Bu kadınlar bize bir mesaj mı veriyor?
Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı gözaltına alındıÜnlü anketçi Hakan Bayrakçı gözaltına alındı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Van'da (2)Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Van'da (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Ankara'nın bekçileri" göreve başladı

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın istihbarat iddiasına Muharrem İnce'den cevap: İstihbarat seni kandırmış

Erdoğan'ın istihbarat iddiasına Muharrem İnce'den cevap: İstihbarat seni kandırmış

Mediar'dan bütün hesapları değiştirecek anket! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket!

Mediar'dan bütün hesapları değiştirecek anket! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden UBER adımı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden UBER adımı!

Antalya'da 27 gündür kayıp olan kız bakın nerede bulundu!

Antalya'da 27 gündür kayıp olan kız bakın nerede bulundu!

Fenerbahçe, Fernandao'nun Al Wehda takımına transfer olduğunu açıkladı!

Fenerbahçe, Fernandao'nun Al Wehda takımına transfer olduğunu açıkladı!

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aydın Doğan hakkında zorla getirme kararı

Aydın Doğan hakkında zorla getirme kararı

AK Parti'li vekil tartıştığı CHP'li gencin boğazını sıktı, daha sonra özür diledi

AK Parti'li vekil tartıştığı CHP'li gencin boğazını sıktı, daha sonra özür diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil paylaşımı

Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı gözaltına alındı

Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Eskişehir'de sürpriz kıraathane ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Eskişehir'de sürpriz kıraathane ziyareti

Şirin Payzın'ın CNN Türk'teki görevine son verildi

Şirin Payzın'ın CNN Türk'teki görevine son verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.