Ankara'da yeni bekçileri ilk düdüğü çaldı

Ankara'nın mahalle ve çarşılarında geceleri görev yapacak bin bekçi, mesaiye çıktı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünce mahallelerde güvenliğin sağlanması için seçilen, Özel Harekat polislerince verilen eğitimlerini başarıyla tamamlayan bin bekçi, görevine başladı.

İlçe karakollarında toplanan bekçiler, amirlerinden aldıkları emir sonrası toplu halde sorumluluk bölgelerine dağılarak düdük sesleri eşliğinde denetimlerine başladı.

Kentin farklı noktalarında sabahın ilk saatlerine kadar görev yapacak bekçilere ilk gün devriyesinde polisler eşlik edecek. Her mahallede en az iki kişi nöbet tutacak bekçiler, ana ve ara arterlerde özellikle hırsızlık olaylarına karşı mücadele verecek.

Keçiören ilçesindeki uygulamalara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Esentürk ve Keçiören İlçe Emniyet Müdürü Arif Hakan Tandoğan da katıldı.

Cadde ve sokaklarda devriye gezen bekçileri karşılarında görünce şaşıran Ankaralılar, bekçilerin kentte asayişe katkı sağlayacak olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Esnaf ve sokaktaki vatandaşlarla sohbet eden bekçiler, kendilerini tanıtarak göreve başladıklarını belirtti. Vatandaşlar da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ankara Emniyet Müdürlüğüne uygulamadan dolayı teşekkür etti.

Bekçilere, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatı ile terör operasyonlarında görev almış uzman Özel Harekat polislerince spor, kondisyon, silah mekaniği, atış disiplini, gece ve gündüz atışı ile silahlı olaylara müdahale, araç ve kişi durdurma-arama, önlem geliştirme ve kişisel güvenlik tedbirleri gibi birçok alanda 5 hafta süren eğitim verildi.

