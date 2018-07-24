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Ankara'da zincirleme kaza: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 10:36 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde 4 aracın karıştığı kaza da 6 kişi yaralandı.

Müfit ONBAŞI/ÇUBUK,(Ankara),(DHA)-ANKARA'nın Çubuk ilçesinde 4 aracın karıştığı kaza da 6 kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Ankara-Çubuk Karayolu Esenboğa kavşağında meydana geldi. Ramazan Karahüseyinoğlu yönetimindeki 06 FD 033 plakalı otomobil ile Sami Çetinkaya'nın kullandığı 06 CHC 81 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar, Sefa Kundakçı idaresindeki 06 AGN 338 plakalı minibüs ve İsmail Akyol yönetimindeki 06 ADE 563 plakalı minibüse çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, 112 acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüleri ile hurdaya dönen 06 CHC 81 plakalı otomobilde sıkışan aynı aileden Mehmet, Sami Efe ve Aysel Çetinkaya itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Minibüs şoförlerinden Sefa Kundakçı da hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ambulanslar ile Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara-Çubuk karayolunda trafik, bir süre kontrollü şekilde sağlanırken araçlar çekici ile yerlerinden kaldırıldı.

Görüntü dökümü:

-Kaza yerinden görüntü

-Kaza yapan araçlardan görüntü

-Polis ve jandarma ekipleri çalışmalarından görüntü

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