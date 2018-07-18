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Ankara'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 02:07 | Son Güncelleme

Ankara-Konya karayolunun Gölbaşı mevkisinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi - Kazada, araçlarda bulunanlardan biri yaşamını yitirdi, 4'ü sürücü olmak üzere 8 kişi yaralandı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara-Konya karayolunun Gölbaşı ilçe merkezi girişi mevkisinde Ankara istikametine seyreden Yaşar A. yönetimindeki 06 MDC 97 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek Zafer G'nin kullandığı 41 RC 936 plakalı kamyonla çarpıştı.

Aynı yerde, Konya yönüne giden Veli E. idaresindeki 19 BD 163 ve Kuddusi E'nin kullandığı 06 FJ 8590 plakalı araçların da çarpışmasıyla zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada, 06 MDC 97 plakalı otomobilde bulunan Fadime A. yaşamını yitirdi.

Sürücülerden Veli E. ile aynı araçtaki İrem E, Ezgi E, Giraz E. ve Samiyet E, diğer araçların sürücüleri Yaşar A, Zafer G. ve Kuddusi E. ise yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Ankara'daki bazı hastanelere kaldırıldı.

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Ankara Gölbaşı kamyon otomobil trafik kazası Zincirleme

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