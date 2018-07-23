HABER

Ankara'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 21:11 | Son Güncelleme

Ankara'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde dört aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sami Çetinkaya'nın kullandığı 06 CHC 81 plakalı otomobil ile Ramazan Karahüseyinoğlu yönetimindeki 06 FD 033 plakalı otomobil, Çubuk-Ankara karayolu Esenboğa Mahallesi kavşağında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar, Sefa Kundakçı idaresindeki 06 AGN 338 plakalı minibüs ve İsmail Akyol yönetimindeki 06 ADE 563 plakalı minibüse çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobillerin sürücüleriyle 06 CHC 81 plakalı otomobilde sıkışan aynı aileden Mehmet, Sami Efe ve Aysel Çetinkaya itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Minibüs şoförlerinden Sefa Kundakçı da hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, ambulanslar ile Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Çubuk-Ankara karayolunda trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı.

PARTNERBunu bulan zengin oluyor! Ne olduğunu biliyor musunuz?Bunu bulan zengin oluyor! Ne olduğunu biliyor musunuz?
Gümüşhane'de yatırımlar 4 milyar liraya yaklaştıGümüşhane'de yatırımlar 4 milyar liraya yaklaştı
Meteoroloji'den Trakya Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı! Meteoroloji'den Trakya Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Çubuk Esenboğa Kaza otomobil trafik yaralı

En Çok Okunan Haberler

Uçakta sapık krizi! Mastürbasyon anları böyle görüntülendi!

Uçakta sapık krizi! Mastürbasyon anları böyle görüntülendi!

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray'ın basın toplantısındaki bu anlar tarihe geçer!

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray'ın basın toplantısındaki bu anlar tarihe geçer!

Muazzez Ersoy'un Adnan Oktar'dan aldığı para ortaya çıktı

Muazzez Ersoy'un Adnan Oktar'dan aldığı para ortaya çıktı

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

AK Parti'den bedelli askerlik için son dakika açıklaması! 28 gün zorunlu hizmet kalkıyor mu?

AK Parti'den bedelli askerlik için son dakika açıklaması! 28 gün zorunlu hizmet kalkıyor mu?

Son dakika! Ankara'da korkutan patlama sesi! Sebebi belli oldu

Son dakika! Ankara'da korkutan patlama sesi! Sebebi belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tiflis’ten İstanbul’a giden Türk Hava Yolları'na ait uçağa kuş çarptı, Trabzon'a acil iniş yaptı

Tiflis’ten İstanbul’a giden Türk Hava Yolları'na ait uçağa kuş çarptı, Trabzon'a acil iniş yaptı

Parkta kadını taciz eden sapığa meydan dayağı

Parkta kadını taciz eden sapığa meydan dayağı

Meteoroloji'den Trakya Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı!

Meteoroloji'den Trakya Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı!

Meral Akşener'in Üsküdar'daki evinin önünde kalabalık gittikçe artıyor! İYİ Partililer nöbet tutmaya başladı!

Meral Akşener'in Üsküdar'daki evinin önünde kalabalık gittikçe artıyor! İYİ Partililer nöbet tutmaya başladı!

Devlet Bahçeli'nin itiraz ettiği bedelli askerlikte 21 gün eğitim şartı MHP'nin oylarıyla kabul edildi

Devlet Bahçeli'nin itiraz ettiği bedelli askerlikte 21 gün eğitim şartı MHP'nin oylarıyla kabul edildi

CHP'de Olağanüstü Kurultay için toplanan güncel imza sayısı kaç oldu? Gaye Usluer son rakamı verdi!

CHP'de Olağanüstü Kurultay için toplanan güncel imza sayısı kaç oldu? Gaye Usluer son rakamı verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.