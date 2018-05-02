Ankara'daki DEAŞ operasyonu

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla haklarında çıkarılan yakalama kararı doğrultusunda İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince önceki gün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, yurda kaçak yollarla girdikleri tespit edilen M.E.H, B.İ.B. ve R.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sevk edildikleri adliyede savcılıktaki sorgularının ardından mehkemeye çıkarılan zanlılar tutuklanarak, Sincan Cezaevine gönderildi.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alınmış, zanlılardan M.E.H'nin Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın kamplarında eğitim gördüğü ileri sürülmüştü.
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