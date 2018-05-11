Ankara'daki engellilere bir günlük temsili askerlik

Sivri, anayasaya göre askerliğin sadece ödev değil aynı zamanda bir hak olduğunu belirterek, şunları dile getirdi:

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan yemin töreninde, engelli askerler, ellerini, etrafında sıralandıkları masaların üstünde bulunan Türk bayrağı ile silahların üzerine koyarak yemin etti. Töreni izleyen aileler de engelli yakınlarının yaşadığı askerlik coşkusuna ortak oldu.

Asker üniformaları giyen engellilere, temel eğitim çalışması sırasında asker selamı ve esas duruş gösterilerek, askerlik hakkında bilgi verildi. Daha sonra temsili askerlik yapan genç-yaşlı, bedensel ve zihinsel engelliler için yemin töreni düzenlendi.

Engelliler, askerlik görevini yerine getirmek üzere aileleri ile erken saatlerde General Eşref Akıncı Kışlası'na geldi.

Başkentte yaşayan 67 engelli, Engelliler Haftası dolayısıyla General Eşref Akıncı Kışlası'nda temsili olarak bir günlüğüne askerlik yaptı.

"Türk Silahlı Kuvvetleri olarak, sağlık durumları nedeniyle askerlik ödevinden muaf olan ancak askerlik görevinden kaçmayarak kahraman Mehmetçiklerimizle birlikte cesurca askerlik yapmak isteyen, yüreğinde korku barındırmayan, vatan sevgisi taşıyan gençlerimizin, askerliğin hak olan yönünden belli ölçüde de olsa istifade etmelerinin önemli olduğunu düşünüyoruz."

Bir gün süreli temsili askerliğin anlamının büyük olduğunu ifade eden Sivri, "Bu etkinliğin anlamını iyi kavrar ve unutmazsanız askerlik görevini kahramanca ve başarıyla icra etmekte olan tüm Mehmetçiklerimiz gibi sizin de edindiğiniz bu tecrübelerden istifade ederek, vatanımıza ve milletimize sivil hayatta da faydalı hizmetler sunacağınıza inancımız tamdır." değerlendirmesinde bulundu.

Törene katılarak 45 yaşında asker olma imkanı bulan görme engelli Özen Çetin, çocukluğundan beri bu anın hayalini kurduğunu söyleyerek, "Bugün temsili olarak askerlik yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerinin, engelli vatandaşlara temsili askerlik yapma imkanı verdiği bu faaliyeti çok faydalı buluyorum." ifadelerini kullandı.

Baba Kemalettin Çetin de oğlunu asker olarak görmenin gururunu yaşadığını söyleyerek, törene katılmak için İstanbul'dan geldiğini belirtti.

Törenin ardından aileler ve askerler hatıra fotoğrafı çektirdi, harp silah ve araçlarının tanıtıldığı sergiyi gezdi.

