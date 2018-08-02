HABER

Ankara'daki "ışık evleri" davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 19:08 | Son Güncelleme

FETÖ'nün başkentteki "ışık evleri" yapılanmasına ilişkin 32 sanıklı davada, 23 sanığa 6 yıl 3'er ay ile 8 yıl 9'ar ay arasında değişen sürelerde hapis cezası verildi - Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen 3 sanığa verilen 1 yıl 8 ay 18'er gün hapis cezası için hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlaştırıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Ankara'da "ışık evleri" yapılanmasına ilişkin 32 sanıklı davada, 23 sanık 6 yıl 3'er ay ile 8 yıl 9'ar ay arasında değişen sürelerde hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile yakınları ve avukatları katıldı.

Savunmaların ardından son sözleri sorulan sanıklar, tahliye ve beraatlerini talep etti.

Verilen ara sonrası kararı açıklayan Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal, sanıklardan Adem Erol, Fatih Kent, Garip Söker, İsmail Salık, Yasin Karakaş ve Tanju Öz'ün 8 yıl 1 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırılmasına ve bu kişilerin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sanıklardan Osman Serhat Arıcan, Ahmet Kodal ve Yusuf Zemheri'ye de 8 yıl 9'ar ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, tutukluluk hallerinin devamını kararlaştırdı. Sanıklar Mustafa Ergüven ve Muhammet Acar'ın ise 7 yıl 6'şar ay hapis ve tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Sanıklar Ahmet Damar, Bahattin Çelik, Ercan Fidan, Muhammet Hanefi Aksoy, Muhammet Emin Gök, Mustafa Soykan, Ömer Faruk Bağbozan, Ali Salih Doğan ve Zeki Utlu'yu 7 yıl 6'şar ay, Cihat Koyuncu, Savaş Özdemir, Seyfullah Ali Şahin, Yunus Cesur, Tacettin Demir ve Tahsin Seyhan'ı ise 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandıran mahkeme heyeti, bu kişiler hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını kararlaştırdı.

Mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen sanıklar Alper Şahin, Şuayp Küçük ve Emre Karaaslan'a 1 yıl 8 ay 18'er gün hapis cezası vererek, sanıklar hakkındaki hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Mahkeme, sanıklar Ahmet Bekçi, İsa Çon ve Yusuf Demirci'nin dosyalarının ayrılmasına da hükmetti.

- İddianame

FETÖ'nün kendisine eleman temininde önemli bir yere sahip olduğu belirtilen "ışık evleri"nin Ankara'daki yapılanmasına ilişkin başlatılan soruşturma neticesinde, ışık evlerinde kaldığı ve bu evlerde yönetici konumunda olduğu belirtilen 48 kişi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, sanıkların bir kısmına "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası, bir kısmının da "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyordu.

PARTNERO ilginç ayrıntı gözden kaçmadıO ilginç ayrıntı gözden kaçmadı
Türkiye-ABD krizi için şoke edecek açıklama! Dünyayı sarsacak sözlerTürkiye-ABD krizi için şoke edecek açıklama! Dünyayı sarsacak sözler
ABD'li komutanının İzmir ziyareti öncesi Brunson'ın evinin önünde önlemler arttı (2)ABD'li komutanının İzmir ziyareti öncesi Brunson'ın evinin önünde önlemler arttı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi Ankara'da "ışık evleri" FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü mahkeme başkanı Abdullah Köksal

En Çok Okunan Haberler

Yazın en sıcak günleri kapıda! Türkiye 'eyyam-ı bahur' etkisine girecek

Yazın en sıcak günleri kapıda! Türkiye 'eyyam-ı bahur' etkisine girecek

Bornoz şakası Adana'yı karıştırdı!

Bornoz şakası Adana'yı karıştırdı!

BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme

BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme

TC Kimlik numarasının sırrı!

TC Kimlik numarasının sırrı!

Risk çok yüksek! Türkiye her an felaketi yaşayabilir

Risk çok yüksek! Türkiye her an felaketi yaşayabilir

'Eşinle nasıl ilişkiye girdim' sözünü duydu, sonrası korkunç!

'Eşinle nasıl ilişkiye girdim' sözünü duydu, sonrası korkunç!

İlginizi Çekebilir

'Eşinle nasıl ilişkiye girdim' sözünü duydu, sonrası korkunç!

'Eşinle nasıl ilişkiye girdim' sözünü duydu, sonrası korkunç!

Yazın en sıcak günleri kapıda! Türkiye 'eyyam-ı bahur' etkisine girecek

Yazın en sıcak günleri kapıda! Türkiye 'eyyam-ı bahur' etkisine girecek

ABD'nin yaptırım kararına Türkiye'den peş peşe tepkiler

ABD'nin yaptırım kararına Türkiye'den peş peşe tepkiler

Dolar tarihi rekor kırdı! CHP'den ilk tepki geldi!

Dolar tarihi rekor kırdı! CHP'den ilk tepki geldi!

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye-ABD krizine neden olan rahip Andrew Brunson sessizliğini bozdu

Türkiye-ABD krizine neden olan rahip Andrew Brunson sessizliğini bozdu

Türkiye-ABD krizi için şoke edecek açıklama! Dünyayı sarsacak sözler

Türkiye-ABD krizi için şoke edecek açıklama! Dünyayı sarsacak sözler

Bülent Arınç'tan ABD'nin yaptırım kararı hakkında açıklama

Bülent Arınç'tan ABD'nin yaptırım kararı hakkında açıklama

CHP'li Muharrem Erkek: Kurultay için yeterli imza yok

CHP'li Muharrem Erkek: Kurultay için yeterli imza yok

Muharrem İnce'den ilk 'imza' açıklaması!

Muharrem İnce'den ilk 'imza' açıklaması!

ÖSYM 2018 YKS tercih kılavuzu: Tercihler ne zaman ve nasıl yapılacak? Sonuçlar ne zaman ilan edilecek?

ÖSYM 2018 YKS tercih kılavuzu: Tercihler ne zaman ve nasıl yapılacak? Sonuçlar ne zaman ilan edilecek?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.