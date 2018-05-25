HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Ankara'daki kazada araçlar böyle savruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 11:48 | Son Güncelleme

Ankara'nın Sincan ilçesi Elvankent Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazası, bir sitenin güvenlik kamerasınca an be an keydedildi.

Ankara'nın Sincan ilçesi Elvankent Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazası, bir sitenin güvenlik kamerasınca an be an keydedildi.
Ana caddede, karşı yola girmek isteyen siyah otomobil, ana caddede sol şeritte ilerleyen kamyonun hemen sağından çıkan beyaz araca hızla çarptı. Çarpmanın etkisi ile araçlar savruldu. O anlar ise bir sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-----------------
Kaza anı

ANKARA (DHA)

PARTNER20 yıllık araçları böyle değişti! Gözlerine inanamadılar20 yıllık araçları böyle değişti! Gözlerine inanamadılar
Türkiye'de koruyucu aile sayısı 4 bin 889Türkiye'de koruyucu aile sayısı 4 bin 889
Son dakika! Türkiye'den ABD'ye F-35 tepkisi: Karşılık vermeye mecbur kalırızSon dakika! Türkiye'den ABD'ye F-35 tepkisi: Karşılık vermeye mecbur kalırız
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mardin'de askere ve polise linç girişimi iddiası!

Mardin'de askere ve polise linç girişimi iddiası!

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırları dikkat çekti

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırları dikkat çekti

AK Parti kurucusu Abdüllatif Şener'den olay sözler: Erdoğan'ın kazanması kriz demektir!

AK Parti kurucusu Abdüllatif Şener'den olay sözler: Erdoğan'ın kazanması kriz demektir!

Melih Gökçek’in sosyal medyayı sallayan dolar iddiası asılsız çıktı

Melih Gökçek’in sosyal medyayı sallayan dolar iddiası asılsız çıktı

İhanete uğrayan Esra Erol'un stüdyo şefi Eda Gök'e doğum günü mesajı!

İhanete uğrayan Esra Erol'un stüdyo şefi Eda Gök'e doğum günü mesajı!

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çiftlikte dehşet! Alkol alıp genç erkeği istismar ettiler

Çiftlikte dehşet! Alkol alıp genç erkeği istismar ettiler

Son dakika! Türkiye'den ABD'ye F-35 tepkisi: Karşılık vermeye mecbur kalırız

Son dakika! Türkiye'den ABD'ye F-35 tepkisi: Karşılık vermeye mecbur kalırız

Çorum'da mezarlıkta görülen gizemli kız yakalandı!

Çorum'da mezarlıkta görülen gizemli kız yakalandı!

Görevden alınan Cerrahpaşa dekanı Alaattin Duran'dan ilk açıklama

Görevden alınan Cerrahpaşa dekanı Alaattin Duran'dan ilk açıklama

Muharrem İnce'nin ziyaret ettiği 'SoloTürk' pilotlarının gösterisi iptal edildi

Muharrem İnce'nin ziyaret ettiği 'SoloTürk' pilotlarının gösterisi iptal edildi

Ezhel kimdir? Ezhel neden tutuklandı?

Ezhel kimdir? Ezhel neden tutuklandı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.