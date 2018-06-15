Ankara'daki Pakistanlılar büyükelçilikte bayramlaştı

Ankara'da yaşayan Pakistanlılar, geleneksel kıyafetlerini ve bayramlıklarını giydi, Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği konutunda buluşarak birbiriyle bayramlaştı.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad ve eşi Shaza Syrus'un ev sahipliği yaptığı davete, Ankara'da öğrenim gören pek çok Pakistanlı öğrenci, aileleriyle burada yaşayanlar ile büyükelçilik çalışanları katıldı.

Misafirleri kapıda karşılayan Sajjad çifti, kurulan bayram sofrasında konuklara "şekerli hurma" diye bilinen "sheer khurma", nohut ve patates ile yapılan "channa chart" ve "samursa" adlı Pakistan böreği gibi geleneksel yemekleri ikram etti.

Bayram mesajını AA muhabiriyle paylaşan Büyükelçi Sajjad, aileleri ve dostları bir araya getiren bayramın Müslümanlar için önemine dikkati çekerek, "Bayramı Türkiye'de geçirmek bizim için çok özel çünkü burada kendimizi evimizde hissediyoruz. Bir yandan da büyükelçiliğimizin tüm dostlarını bayram sabahında bir araya getirmek, bayramı birlikte kutlamak istedik." diye konuştu.

Sefire Sajjad da bayramın, bir ay oruç tutabilmiş olmanın verdiği şükran duygularının yanı sıra aile ve dostlarla mutluluk içinde aynı sofrada buluşmanın sevincini de yansıtan bir kutlama olduğunu söyledi.

Türkiye'deki ilk Ramazan Bayramı'nı geçirmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sajjad, "Türkiye, Pakistanlılar için ev gibidir. Burada olmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

