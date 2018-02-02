Ankara'daki patlamayla ilgili yeni açıklama: Bomba düzeneği bulundu

“1 Şubat 2018 Perşembe günü saat 20.03’de Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Binası önünde meydana gelen patlamayla ilgili olarak yapılan incelemede, söz konusu patlamanın, bomba düzeneği kullanılarak gerçekleştirildiği yönünde bulgular elde edilmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Ankara Emniyet Müdürlüğünün ilgili birimlerinin ortak çalışmasıyla, bölgedeki KGYS, PTS ve güvenlik kameraları görüntüleri incelenerek şüpheli erkek bir şahsın beraberinde getirdiği ve bomba düzeneği yüklü olduğu değerlendirilen bir çantayı, Vergi Dairesinin girişine koyduğu ve bomba düzeneğini hazırladığı tespit edilmiştir.

Ankara Valilinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ankara Vergi Dairesi’ndeki patlamaya bir bomba düzeneğinin sebep olduğu tespit edilirken, olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı. Ölü olarak ele geçirilen teröristlerden birisinin Suriye'de PYD'nin kontrolünde YPS içinde eğitim aldığı değerlendiriliyor.

Dün akşam saatlerinde Ankara'da Çukurambar semtindeki Ankara Vergi DairesiBaşkanlığı'nın kazan dairesinde patlama meydana geldi. Panik yaratan patlama şehrin büyük bir kesiminden de duyulurken, Ankara Valiliği'nden olayla ilgili son dakika açıklaması geldi.

SABAHA KARŞI DÜĞMEYE BASILDI

Yapılan bu çalışmalar kapsamında, 2 Şubat 2018 günü, sabaha karşı 04.00 sularında, şüpheli şahıs ile birlikte kendisine yardım eden ve aynı araçta bulunan 2 kişi Osmaniye ilinde, diğer 2 kişinin içinde bulunduğu araç ise Adana ilinde yakalanmıştır.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Daha sonra bu kişilerle irtibatlı olan, Şırnak ilinden 2 ve Mardin ilinden 2 kişi olmak üzere toplam 8 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır.

YPS İÇİNDE EĞİTİM ALDI

Sahte kimlik taşıyan ve yakalama sırasında ölü olarak ele geçirilen 1991 Mardin Mazıdağı doğumlu Ersen Ertogan’ın, PYD'nin kontrolünde bulunan Suriye kırsalında YPS içinde eğitim aldığı ve yasa dışı yollardan ülkemize girdiği değerlendirilmektedir. Olayla ilgili tahkikat devam etmektedir.”