Ankara'daki Ukraynalılar Vışıvanka giyerek yürüdü

Yürüyüşte bir arada olmalarının önemli bir anlamı olduğunu belirten Sybiha, "Vışıvanka Ukrayna ruhunun bir yansıması. Bu bağlamda burada ikinci bir evi bulunan vatandaşlarımız adına Türkiye'ye teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten bu sene buna benzer etkinlikler Türkiye genelinde gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı.

Ankara'da Ukrayna Caddesi üzerindeki Üç Fidan Parkı'ndan başlayan etkinliğe katılanlar, yağmura rağmen ellerinde Türk ve Ukrayna bayraklarıyla Ukrayna Büyükelçiliği'ne kadar yürüdü.

Ankara'da sembolik bir yürüyüş gerçekleştirdiklerini söyleyen Sybiha, "Hava şartlarından dolayı planlarımız değişmiş olabilir fakat Vışıvankası olanlara hiçbir şey olmaz." dedi.

Sybiha, Ukrayna'nın farklı bölgelerinde farklı desenlerde ve farklı çizimlerde Vışıvankalar olduğunu kaydederek, "Bugün bizi bir arada tutan Vışıvanka Günü'nde hepinizi burada görmekten dolayı mutluluk duyuyorum. Asırlar boyunca Vışıvanka hepimizi çok korudu." diye konuştu.

Ukraynalıların bu günde Türkiye'de bir araya gelerek birliklerini göstermelerinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Sybiha, "Bu da demek oluyor ki Ukraynalıların coğrafyası Türkiye'de daha da gelişiyor." dedi.

Sybiha, daha önce Samsun'da ve Antalya'da buna benzer bir etkinlik olduğunu hatırlatarak yarın da İstanbul'da bir etkinlik düzenleneceğini kaydetti.

Vışıvanka Günü'nü Türkiye çapında ilk kez geçen sene kutladıklarını anımsatan Sybiha, bu sene "Vışıvanka ile doğdu" şeklinde adlandırılan bir gelenek başlattıklarını belirtti.

Büyükelçi Sybhia, bu çerçevede Türkiye'de doğan Ukraynalı bebeklere geleneksel kıyafetler hediye edeceklerini söyledi.