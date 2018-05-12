Ankara'daki Ukraynalılar Vışıvanka giyerek yürüdü

Başkentteki Ukraynalılar, ülkelerinin milli birlik ve beraberliklerini yansıttığını düşündükleri işlemeli geleneksel kıyafet "Vışıvanka"yı giyerek yürüdü.
Ukrayna'da Sovyet Birliği zamanında giyilmesi yasak olan, bağımsızlığa kavuşulmasıyla serbestleşen işlemeli geleneksel kıyafet "Vışıvanka"ya atfedilen "Vışıvanka Günü"nde Ankara'daki Ukraynalılar yürüyüş yaptı.
Ankara'da Ukrayna Caddesi üzerindeki Üç Fidan Parkı'ndan başlayan etkinliğe katılanlar, yağmura rağmen ellerinde Türk ve Ukrayna bayraklarıyla Ukrayna Büyükelçiliği'ne kadar yürüdü.
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, yürüyüşün ardından Ukrayna Büyükelçiliği'nde düzenlenen kutlama yemeğinde, yürüyüşe katılanlara teşekkür ederek, Ukraynalıların ulusal Vışıvanka günlerini kutladı.
Yürüyüşte bir arada olmalarının önemli bir anlamı olduğunu belirten Sybiha, "Vışıvanka Ukrayna ruhunun bir yansıması. Bu bağlamda burada ikinci bir evi bulunan vatandaşlarımız adına Türkiye'ye teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten bu sene buna benzer etkinlikler Türkiye genelinde gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı.
Ankara'da sembolik bir yürüyüş gerçekleştirdiklerini söyleyen Sybiha, "Hava şartlarından dolayı planlarımız değişmiş olabilir fakat Vışıvankası olanlara hiçbir şey olmaz." dedi.
Sybiha, Ukrayna'nın farklı bölgelerinde farklı desenlerde ve farklı çizimlerde Vışıvankalar olduğunu kaydederek, "Bugün bizi bir arada tutan Vışıvanka Günü'nde hepinizi burada görmekten dolayı mutluluk duyuyorum. Asırlar boyunca Vışıvanka hepimizi çok korudu." diye konuştu.
Ukraynalıların bu günde Türkiye'de bir araya gelerek birliklerini göstermelerinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Sybiha, "Bu da demek oluyor ki Ukraynalıların coğrafyası Türkiye'de daha da gelişiyor." dedi.
Sybiha, daha önce Samsun'da ve Antalya'da buna benzer bir etkinlik olduğunu hatırlatarak yarın da İstanbul'da bir etkinlik düzenleneceğini kaydetti.
Vışıvanka Günü'nü Türkiye çapında ilk kez geçen sene kutladıklarını anımsatan Sybiha, bu sene "Vışıvanka ile doğdu" şeklinde adlandırılan bir gelenek başlattıklarını belirtti.
Büyükelçi Sybhia, bu çerçevede Türkiye'de doğan Ukraynalı bebeklere geleneksel kıyafetler hediye edeceklerini söyledi.
Yürüyüşte Kırım Tatarlarını görmenin kendileri için büyük bir şeref olduğunu ifade eden Sybhia, Ukraynalıları yarın düzenlenecek olan Kırım Tatar Sürgünü Matem Mitingine davet etti.
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen sembolik yürüyüşe Büyükelçi Sybiha ve ailesinin yanı sıra Türkiye-Ukrayna Dostluk Derneği Başkanı Ali Olgun Boydak, Dünya Kırım Tatar Kongresi Başkan Yardımcısı Mükremin Şahin ve çok sayıda Ukraynalı, Türk ve Kırım Tatarı katıldı.
Ukrayna'nın geleneksel işlemeli kıyafeti Vışıvanka, ülkenin milli sembolü olarak görülüyor. Sovyetler Birliği döneminde yasaklanıp toprağa gömülürken Ukrayna'nın bağımsızlığa kavuşmasıyla tekrar gün yüzüne çıkan geleneksel kıyafeti Ukraynalılar, milli birlik ve beraberliklerini yansıtmak için bu özel günde giyiyor.
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