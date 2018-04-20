Ankara'daki uyuşturucu operasyonu

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kızılcahamam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 17 Nisan'da gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.B. (24) savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. İ.Ç. (29), M.K. (26), N.Ö. (30), M.Ş (27) ve M.Ç. (34) "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Ankara merkez ile Kızılcahamam ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, ruhsatsız pompalı tüfek, bu tüfeğe ait fişekler, uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 8 cep telefonu ve sim kartlar, dizüstü bilgisayar ve harddisk ele geçirmişti. Narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonda yakalanan 9 kişiden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından salıverilmişti.
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