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Ankara'dan düğmeye basıldı! Çok sayıda öğretmen hakkında gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ | 26.01.2018 10:08 | Son Güncelleme 6 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara merkezli 11 ilde KHK ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan 27'si ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 70 öğretmen hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara'dan düğmeye basıldı! Çok sayıda öğretmen hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ ile irtibatları tespit edilen 70 zanlıdan 27'sinin örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi.

Açıklamada, gözaltı işlemlerinin Ankara'nın yanı sıra 11 ilde sürdüğü kaydedildi.

Operasyonun, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütüldüğü ve şu ana kadar 29 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
öğretmen KHK Ankara Son dakika FETÖ ByLock

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
anayasa yıkılmış.anayasa mahkemesinin kararlarına uygulamıyorum denilerek,ülkenin namusu yok edilmiş.devletin güvencesindeki bankaya para yatıranlar,sendikasına üye olanlar,okuluna çocuğunu gönderenler terörist ilan edilmiş.8 temmuzda seçimi kaybedenlerin ülkede işide bombaları patlattırdığı,işid emiri bağdadinin yardımcısının derin devlet ajanı olduğu iddia edilmiş.basın susturulmuş.gazeteciler hapsedilmiş.ülkeye diktatörlük getirilmiş.diktatörün basını ve gazetecileri oluşturulmuş.yalan haberler ile millet kandırılmış.yargıya tasma takılıp sarayın kapısına bağlanmış.
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