HABER

Ankara'dan düğmeye basıldı! Gözaltı kararı verildi

GÜNCEL HABERLERİ | 02.02.2018 09:19 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011 yılında polislikten komiserliğe geçiş sınavında FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine Ankara merkezli 27 ilde 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Ankara'dan düğmeye basıldı! Gözaltı kararı verildi

Ayrıntılar geliyor...

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gözaltı Ankara FETÖ

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na şok cevap!

Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na şok cevap!

ABD sinyali verdi: Askeri operasyona hazırız

ABD sinyali verdi: Askeri operasyona hazırız

Fatih Portakal’dan Kılıçdaroğlu çıkışı!

Fatih Portakal’dan Kılıçdaroğlu çıkışı!

Çağla Şıkel'den Alişan açıklaması: Ölene kadar...

Çağla Şıkel'den Alişan açıklaması: Ölene kadar...

3 KHK daha Meclis'te kabul edildi

3 KHK daha Meclis'te kabul edildi

CHP'li Selin Sayek Böke PYD'ye terör örgütü demedi!

CHP'li Selin Sayek Böke PYD'ye terör örgütü demedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteoroloji son dakika fırtına uyarısı! 2 Şubat 2018 hava durumu raporu

Meteoroloji son dakika fırtına uyarısı! 2 Şubat 2018 hava durumu raporu

Askerlik süresi uzadı mı? TSK'dan son dakika açıklama

Askerlik süresi uzadı mı? TSK'dan son dakika açıklama

Abdulkadir Selvi'den bomba AK Parti iddiası

Abdulkadir Selvi'den bomba AK Parti iddiası

Ensest ilişkiyi anlatan masala tepki yağıyor: Kızıyla evlenmek isteyen kral!

Ensest ilişkiyi anlatan masala tepki yağıyor: Kızıyla evlenmek isteyen kral!

Erdoğan'dan Külünk'ün 'gazilik unvanı' teklifine tepki

Erdoğan'dan Külünk'ün 'gazilik unvanı' teklifine tepki

Fatih Portakal’dan Kılıçdaroğlu çıkışı!

Fatih Portakal’dan Kılıçdaroğlu çıkışı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.