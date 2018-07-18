Ankara'dan ilk hacı kafilesi yola çıktı

Ankara'dan hac ibadeti için bu yıl kutsal topraklara gidecek ilk hacı kafilesi, Esenboğa Havalimanı'ndan uğurlandı.

Ankara'dan hacca gidecekler için Diyanet İşleri Başkanlığı ve İl Müftülüğünce Esenboğa Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, Türk milletinin hac ibadetini hassasiyetle yerine getirdiğini belirterek, "2 milyondan fazla insanımızın hacca gitmek için müracaat etmesi, 500 binden fazla insanımızın her yıl umreye gitmesi, o mübarek beldelere, Kabe-i Muazzama'ya ve Mescid-i Nebevi'ye duyduğu hasretten ve Cenabıhakk'a karşı gösterdiği saygıdan gelmektedir." dedi.

Tıraşçı, hac ibadetinin önemine işaret ederek, "Hacca gitmeyi, o mübarek beldeleri görmeyi büyük bir hasretle bekleyen kardeşlerimi tebrik ediyorum. Cenabıhak, onları sağlık ve afiyet içinde bu ibadeti üslubuna uygun olarak yapmaya muvaffak kılsın." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı yetkililerince, hacı adaylarına, hac ibadetiyle ilgili bilgiler verildiğini ifade eden Tıraşçı, hacca gideceklerin, görevlilerin Mekke ve Medine'de yapacakları bilgilendirme ve uyarıları dikkate almaları gerektiğini vurguladı.