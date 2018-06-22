Ankara'dan Kurtalan'a giden yolcu treni sel nedeniyle yolda kaldı

KIRIKKALE, (DHA)- KIRKKALE’nin, Aşağı İhsangazili köyü yakınlarında sağanak nedeniyle oluşan sel, demiryolu hattına zarar verdi. Ankara’dan, Kurtalan’a giden 22014 sefer sayılı yolcu treni, yaklaşık 300 yolcusuyla birlikte yolda kaldı.

Kırıkkale’nin, Aşağı İhsangazili köyü yakınlarında, saat 17.00 sıralarında etkili olan yağmur nedeniyle meydana gelen sel, Kırıkkale- Yozgat Demiryolu hattında hasar oluşturdu. Sel suları rayların altındaki dolgu malzemesini aşındırınca demiryolu kullanılamaz hale geldi. Yozgat’ın Yeniyapan İstasyonu ile Kırıkkale Çerikli istasyonları arasında ulaşım durdu. Hasarlı raylar üzerinde mahsur kalan ve içerisinde yaklaşık 300 yolcu bulunan 22014 sefer sayılı trenin, Ankara’dan Siirt’in Kurtalan istasyonuna gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Tren yolunda onarım çalışmalarının başladığı belirtildi.

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