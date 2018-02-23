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Ankaragücü Başkanı Yiğiner, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2018 23:47 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ankaragücü, başkentimizin geçmişten günümüze en güzide kulübüdür" - "İnşallah bu camia daha iyi yerlere gelecektir. Bize de düşen görev varsa her zaman hazırız"

İSTANBUL (AA) - MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner ve yönetim kurulu üyeleri, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, başkan Mehmet Yiğiner'in, yönetim kurulu üyeleriyle Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ettiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bahçeli, akademik yıllarında zaman buldukça Tandoğan'da MKE Ankaragücü'nü izlediğini belirterek, "Ankaragücü, başkentimizin geçmişten günümüze en güzide kulübüdür. Taraftarları çok candandır, coşkuludur. Türk sporundaki değeri büyüktür." dedi.

Mehmet Yiğiner ve yönetim kurulunun önemli işler yaptığını aktaran MHP Genel Başkanı Bahçeli, "İnşallah bu camia daha iyi yerlere gelecektir. Emekleriniz boşa gitmeyecektir. Bize de düşen görev varsa her zaman hazırız. Devletimiz, hem iç hem dış tehditlerle bir savaş halindedir. Siyasi iktidar ve özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın verdiği azim çok büyük. Kendilerine tüm gücümüz ile destek veriyoruz. Hepimizin ortak değerleri var. Afrin'e 40. gün bayrağımızı dikeceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin geçirdiği zor günlerde birlik ve beraberlik mesajları vermesinden dolayı Devlet Bahçeli'ye teşekkür eden Yiğiner ise şunları kaydetti:

"Ankaragücü'nü çok zor şartlar altında sırtladık. Bugünlere kadar geldik. Geçtiğimiz sezon şampiyon olarak bir üst lige çıktık. Şimdi de hedefimiz Süper Lig. Sayın Cumhurbaşkanımız da destek talimatlarını verdi. Tabii şu an devletimiz sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Biz ekonomik sıkıntıdayız ancak devletimizin yanında olduğumuzu somut adımlarla göstermek için yarın oynanacak Gaziantepspor maçının gelirlerini Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına bağışlayacağız. İmalat-ı Harbiye işçileri tarafından Kurtuluş Savaşı'ndan önce kurulmuş, şehit ve gaziler vermiş, böylesine manevi değeri yüksek bir kulüp olarak bize böyle bir davranış yakışır. Devletimizin geçirdiği bu hassas ve kritik dönemde her zaman birlik ve beraberlik mesajları verdiğiniz için de size şahsım adına teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun."

Ziyaretin sonunda Mehmet Yiğiner ve yönetim kurulu üyeleri, Devlet Bahçeli'ye, gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederek, Kur'an-ı Kerim ve 80 numaralı Devlet Bahçeli yazan MKE Ankaragücü forması hediye etti.

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Devlet Bahçeli futbol mehmet yiğiner MKE Ankaragücü

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